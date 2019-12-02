В поселке под Харьковом горел частный дом

В поселке Рай-Еленовка Харьковского района Харьковской области накануне вечером произошел крупный пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 декабря в 20:05 спасателям от случайных свидетелей поступило сообщение о большом пожаре в частном домовладении № 2/4 по ул. Рай-Еленовской.

Очевидцы сообщили о большом зареве на крыше дома.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 300 кв.м. В доме пламенем был полностью охвачена крыша.

В ходе разведки пожара людей внутри дома спасатели не обнаружили.

Локализовали пожар бойцы ГСЧС в 22:14, окончательно ликвидировали - в 01:10. Внутренние помещения дома удалось уберечь от огня.

В результате пожара никто не пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают.