В поселке под Харьковом горел частный дом

02 декабря 2019 г. 10:47
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В поселке Рай-Еленовка Харьковского района Харьковской области накануне вечером произошел крупный пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 декабря в 20:05 спасателям от случайных свидетелей поступило сообщение о большом пожаре в частном домовладении № 2/4 по ул. Рай-Еленовской.

 Очевидцы сообщили о большом зареве на крыше дома.

На момент прибытия пожарных  площадь пожара составляла около 300 кв.м. В доме пламенем был полностью охвачена крыша.

В ходе разведки пожара людей внутри дома спасатели не обнаружили.

Локализовали пожар бойцы ГСЧС в 22:14, окончательно ликвидировали - в 01:10. Внутренние помещения дома удалось уберечь от огня.

В результате пожара никто не пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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