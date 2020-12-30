Под Харьковом горел частный дом

30 декабря 2020 г. 11:35
1 просмотр

В Чугуевском районе Харьковщины вечером 29 декабря произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 19:58 спасателям поступил вызов в село Васильев Хутор, где на улице Молодежной,8 горел частный дом.

На момент прибытия пожарных горела крыша дома и котельная на площади 60 кв.м.

Спасатели не допустили попадания огня внутрь жилых помещений и уже в 20:30 локализовали его.

Окончательная ликвидация огня состоялась в 21:47.

Пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53