Под Харьковом горел частный дом

В Чугуевском районе Харьковщины вечером 29 декабря произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 19:58 спасателям поступил вызов в село Васильев Хутор, где на улице Молодежной,8 горел частный дом.

На момент прибытия пожарных горела крыша дома и котельная на площади 60 кв.м.

Спасатели не допустили попадания огня внутрь жилых помещений и уже в 20:30 локализовали его.

Окончательная ликвидация огня состоялась в 21:47.

Пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.