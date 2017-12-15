Под Харьковом горел дом

15 декабря 2017 г. 11:40
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Сообщение о пожаре в жилом частном доме в переулке Мирном, 14, что в селе Русская Лозовая Дергачевского района поступило 14 декабря в 19:57.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание увидели соседи в то время, когда хозяев не было дома, и когда с крыши дома уже вырывалось открытое пламя.

Горела крыша на площади 170 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 22:43, но полностью ликвидировать ее удалось только в 02:20. Пожарным  удалось спасти внутренние помещения дома и рядом пристроенные надворные постройки.

Наиболее вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на твердом топливе.

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