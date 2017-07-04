Под Харьковом горела нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Золочеве - сначала загорелась цистерна с мазутом, затем огонь перекинулся на хранившиеся рядом бочки с горючим. Пять часов понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Сообщение о пожаре на предприятии по переработке нефтепродуктов в в поселке Березовка Золочевского района поступило около восьми вечера. Прибывшие на место спасатели установили, что очаг пожара находится в цистерне с мазутом - из емкости вырывалось пламя, содержимое выливалось на сухую траву вокруг. Загорелись хранившиеся рядом пластиковые контейнеры и 200-литровые металлические бочки с горючим. Общая площадь пожара составляла около 150 метров квадратных. Учитывая угрозу выброса нефтепродуктов, спасателям пришлось вызывать подкрепление.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Емкости, которые были пустыми, начали разбухать, увеличиваться. Была угроза взрыва. Здесь было главное своевременно приступить к ликвидации. Надо было предотвратить взрыв, направить силы на охлаждение емкостей, не дать разливаться жидкости, которая могла перейти на более открытую площадку, а там уже были жилые дома.

На месте работали шесть пожарных подразделений ГСЧС, были задействованы волонтеры и спецтехника с ближайших предприятий. В ликвидации пожара принимали участие 30 человек. Через полтора часа пожар локализовали, угрозу взрыва и выброса горючего - ликвидировали. После этого пожарным пришлось охлаждать резервуары, чтобы предотвратить повторное возгорание. Работу на месте спасатели закончили около часа ночи.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Это уже четвертый пожар на данном объекте, практически за полтора года, за 16 и 17й. Одна и та же причина. При проведении технических работ был нарушен технологический процесс.

Пострадавших нет. Кроме оперативной группы ГСЧС Харьковской области на месте работали следственно-оперативная группа нацполиции и сотрудники прокуратуры. Причину возгорания устанавливают эксперты.