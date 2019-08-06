Под Харьковом из-за лошади трагически погибла 14-летняя девочка: подробности

Погибшую девочку звали Виктория. Ей было всего 14 лет. Активная, жизнерадостная, она искренне любила лошадей и на волонтерских началах ухаживала за ними в конном хозяйстве в течение последнего года. Для этого приезжала на пастбище в Безлюдовку из села Слобожанское, которое находится в Змиевском районе. В своем Инстаграме Вика выкладывала фото с лошадьми и писала о том, как сильно любит этих животных.

Самое дорогое, что у меня есть

Будь добрее к животным, серьезно. Они любит тебя больше, чем ты заслуживаешь, и сильнее, чем человек когда-либо сможет

Подружки Виктории, тоже волонтеры, не на камеру рассказывают: она хорошо знала правила безопасности при обращении с этими животными и никогда их не нарушала.

Но в тот роковой день она так поступила, чтобы лошадь не убежала - Синкли, которой всего два года, была необъезженная и своенравная, поэтому девочка завязала веревку, за которую водят лошадей себе на талию и повела ее к воде, чтобы напоить.

Какой-то момент лошадь то ли испугалась, то ли рассердилась и помчалась, не разбирая дороги, а девочку потащила за собой.

Андрей - владелец конного хозяйства, он держит лошадей и кроме этого дает приют животным, попавшим в беду, и тем, кто пострадал от жестокого обращения. Синкли ему привезли совсем недавно.

Андрей Бугай, владелец конного хозяйства

Я не знаю, меня вообще на месте не было. То есть как, что - неизвестно. Лошади просто на открытой территории, как в селах, пасутся. На привязи, как полагается. - То есть к вам привозят хозяева этих лошадей? - Нам не привозят. Они просто привезли, бросили и ушли, то есть, как лощадь очутилась, что, как ...

Андрей уверяет, лошадь ему просто оставили на содержание.

Он не является ее хозяином, добавляет и адвокат владельца конного хозяйства.

Артем Белокриницкий, адвокат

За данную лошадь ему никто никаких денег не оплачивал. Это лошадь, ни в коем образе она не выходила из-под собственности того лица, которым она была оставлена. Считаю, что мой клиент не осуществлял никаких противоправных действий.

По официальной информации полиции, девушка погибла от черепно-мозговой травмы еще до приезда скорой помощи.

Виктория Зиновьева, пресс-офицер Харьковского ОП ГУ Нацполиции Харьковского района

Наразі слідством встановлюються усі обставини події, проводяться слідчі дії, призначено ряд експертиз для встановлення причин смерті загиблої.

Сейчас полиция открыла производство, расследование начато по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Несчастный случай».