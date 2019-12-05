Под Харьковом из-за неисправного дымохода загорелся частный дом

05 декабря 2019 г. 15:15
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В Дергачевском районе неисправный дымоход стал причиной пожара в частном доме, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

4 декабря в 22:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в пристройке к жилому дому в поселке Пересечное, на ул. Мечникова, 35.

На момент прибытия пожарных в пристройке горело деревянное перекрытие и крыша на площади 3 кв.м.

Спасатели в 22:50 огонь локализовали, а за 15 минут - ликвидировали.

Пожарным удалось спасти от огня пристройку и не дать распространиться пламени на жилой дом.

В данной пристройке стоял котел на твердом топливе, который на момент пожара эксплуатировался.

Сам пожар, вероятно, произошел из-за неисправности дымохода, отметили в ГСЧС.

 

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