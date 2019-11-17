Под Харьковом из-за неисправного отопления загорелась дача

17 ноября 2019 г. 11:11
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16 ноября в 17:14 спасателям поступила информация о пожаре в двухэтажном дачном доме на территории дачного кооператива "Кировец" в селе Борщевая Харьковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь успел охватить деревянные конструкции крыши и помещения второго этажа на площади 60 кв.м.

В 18:50 пожар спасатели локализовали, однако чтобы окончательно его ликвидировать, бойцы ГСЧС работали до 22:00.

Как отмечается, в результате тушения пожара помещения первого этажа дома были спасены от огня.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара является неисправность системы твердотопливного отопления.

 

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