Под Харьковом из-за неисправного отопления загорелась дача

16 ноября в 17:14 спасателям поступила информация о пожаре в двухэтажном дачном доме на территории дачного кооператива "Кировец" в селе Борщевая Харьковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь успел охватить деревянные конструкции крыши и помещения второго этажа на площади 60 кв.м.

В 18:50 пожар спасатели локализовали, однако чтобы окончательно его ликвидировать, бойцы ГСЧС работали до 22:00.

Как отмечается, в результате тушения пожара помещения первого этажа дома были спасены от огня.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара является неисправность системы твердотопливного отопления.