Под Харьковом из-за неисправного отопления загорелась дача

16 ноября в 17:14 спасателям поступила информация о пожаре в двухэтажном дачном доме на территории дачного кооператива "Кировец" в селе Борщевая Харьковского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных огонь успел охватить деревянные конструкции крыши и помещения второго этажа на площади 60 кв.м.
В 18:50 пожар спасатели локализовали, однако чтобы окончательно его ликвидировать, бойцы ГСЧС работали до 22:00.
Как отмечается, в результате тушения пожара помещения первого этажа дома были спасены от огня.
По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара является неисправность системы твердотопливного отопления.