 

Под Харьковом мужчина из ревности пытался убить соперника, совершил поджог и попытался застрелиться

21 сентября 2019 г. 12:35
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В Змиевском районе Харьковской области 32-летний житель одного из сел сначала попытался совершить убийство, затем поджег дом и пытался совершить самоубийство. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, что мужчина на почве ревности к жене решил лишить жизни 31-летнего мужчину. 

Установлено, что злоумышленник заранее приобрел гладкоствольное охотничье ружье. 

Затем злоумышленник пришел в дом своего знакомого.

Как рассказал начальник сектора криминальной полиции Змиевского отдела полиции  Андрей Тарахтеев, злоумышленник начал с оппонентом ссору через окно дома, а затем направил оружие в сторону последнего и сделал прицельный выстрел. Мужчина успел спрятаться за кирпичное здание. 

Затем злоумышленник взял полимерную канистру с легковоспламеняющейся смесью, облил ею двери и стены дома потерпевшего и поджег.

Кроме этого, ревнивец наведался в дом родителей потерпевшего, где стоял автомобиль 31-летнего мужчины, и поджег легковоспламеняющейся смесью и дом, и машину.

По данным полиции, отцом потерпевшего является священник.

Установлено, что потом злоумышленник вернулся к себе домой и пытался свезти счеты с жизнью, выстрелив себе в плечо.

В результате выстрела он получил ранения в виде перелома ключевой кости.

Его госпитализировали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15, п 1, 5 ч. 2 в. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Вещдоки изъяты. Следственные действия продолжаются. 

 

 

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