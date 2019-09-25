Под Харьковом мужчина ранил себя топором и погиб

В селе под Харьковом в результате несчастного случая погиб мужчина.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 24 сентября в 16:03 в службу медикам скорой помощи поступил уличный вызов в село Садовое Близнюковского района.

Бригада экстренной медпомощи прибыла через 4 минуты, но уже обнаружила мужчину 1978 года рождения мертвым.

Выяснив обстоятельства, медики обнаружили, что во время работы топором он сам себя ранил в области бедренной артерии и истек кровью до прибытия бригады.

Как отметили медики, если бы рядом был кто-то, его жизнь могла бы быть спасена.