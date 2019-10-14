 

Под Харьковом на болоте горит сухостой

14 октября 2019 г. 16:18
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Возле села Черкасская Лозовая Дергачевского района спасатели тушат масштабный пожар на болоте, где горит сухая трава и камыш.

О пожаре сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующие фото ЧП.

На фото можно видеть, как горит сухая трава и в результате пожара клубится черный дым.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:30.

Сейчас на месте работают два отделения ГСЧС.

Общая площадь пожара составляет около 350 квадратных метров.

Работу спасателям затрудняет  то, что основной очаг горения находится в топи, и туда не может проехать спецтехника.

В результате ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стал человеческий фактор.

 

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