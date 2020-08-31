Под Харьковом в гараже обнаружили тайник с боеприпасами

Под Харьковом полицейские обнаружили тайник с боеприпасами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Оперативники получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов области и впоследствии установили место схрона – гараж в Люботине.

Также выяснилось, что этим помещением длительное время пользовались представители одной из общественных организаций.

В пятницу, 28 августа, правоохранители с привлечением взрывотехнической службы провели обыск и обнаружили многочисленное количество разнообразных боеприпасов. В частности, из подвального помещения гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа «УЗРГМ» и «УЗИ», более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин и выстрел от осколочно-фугасного снаряда.

Кроме того, среди изъятого - 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 000 патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.