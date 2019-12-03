Под Харьковом поезд насмерть сбил неизвестного мужчину

03 декабря 2019 г. 19:00
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3 декабря около 13:00 на железнодорожной платформе «Карачевка» в поселке Покотиловка грузовым поездом был насмерть сбит неизвестный мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области..

По предварительным данным, грузовой поезд совершил наезд на неустановленного мужчину, который, предположительно, упал с платформы. Машинист применял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм неизвестный погиб на месте.

Как отмечается, движение транспорта прекращалось почти на полтора часа.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.

В настоящее время работники полиции выясняют личность погибшего и все обстоятельства ДТП.

 

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