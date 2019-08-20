 

Под Харьковом пресекли попытку рейдерского захвата государственного предприятия: 15 задержанных

20 августа 2019 г. 15:52
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20 августа в 12-30 правоохранителям поступила информация о том, что в поселке Красная Волна Великобурлукского района, где расположено государственное исследовательское хозяйство, группа неизвестных лиц спортивного телосложения, в масках и с оружием пытается захватить данное предприятие. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Известно, что учреждение занимается исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук. 

Группа мужчин подъехала на трех автомобилях. Молодые люди вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства.

 Затем злоумышленники повредили автомобиль «Лексус» и скрылись с места происшествия на трех автомобилях. 

 Автомобили с участниками конфликта правоохранители обнаружили на территории Волчанского района Харьковской области. Нападающими оказались около 15 человек. Их возраст и род занятий устанавливаются. Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 

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