Под Харьковом рецидивист-извращенец пытался похитить 9-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, 45-летнего злоумышленника задержали «на горячем» вчера, 21 февраля.

«Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть.К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь. Освободил сына, задержал обидчика и вызвал милицию », - рассказал Владимир Песоцкий.

Злоумышленником оказался ранее осужденный за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних мужчина, который в октябре 2017 года вернулся из мест лишения свободы.

Открыто уголовное производство по факту похищения ребенка (ч.2 ст. 146 УК Украины).

При избрании меры пресечения злоумышленнику прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Сейчас следователи проверяют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.