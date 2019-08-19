 

Под Харьковом спасли раненого мужчину: открыто уголовное дело

19 августа 2019 г. 10:49
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14 августа в полицию от жителя Валковского района поступило сообщение о том, что возле его дома сидит раненый мужчина. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 44-летнего пострадавшего с многочисленными ножевыми ранениями доставили в больницу. 

В совершении указанного уголовного преступления правоохранители разоблачили и задержали 38-летнего мужчину. 

Злоумышленник рассказал, что он вместе с потерпевшим помогал по хозяйству знакомому, после чего они совместно начали употреблять спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 44-летний злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов кухонным ножом. 

По данному факту открыто уголовное производство ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

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