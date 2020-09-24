Под Харьковом убили беременную женщину: подозреваемый задержан

На Харьковщине полицейские разоблачили 48-летнего мужчину в убийстве беременной жены.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

23 сентября в полицию поступила информация об обнаружении в одном из домовладений села Старая Покровка тела женщины с телесными повреждениями.

На место прибыли правоохранители.

На теле 37-летней женщины эксперты обнаружили многочисленные телесные повреждения. Также выяснилось, что она находилась на седьмом месяце беременности.

Полицейские установили, что к убийству причастен муж женщины, который ранее уже отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Через несколько часов злоумышленника задержали в поселке Рогань.

Выяснилось, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал избивать жену. От полученных травм женщина скончалась.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении данного уголовного преступления.

Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.