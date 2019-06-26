В реке нашли тело женщины, пропавшей полгода назад

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26 июня 2019 г. 10:25
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В Купянском  районе в реке обнаружили тело местной жительницы, пропавшей полгода назад.

Как сообщили в пресс-службе Купянского РО ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 июня спасателям поступила информация о том, что в воде русла реки Оскол в пгт. Купянск-Узловой вблизи железнодорожного моста через реку обнаружено тело человека без признаков жизни.

Прибывшие на место спасатели с помощью спасательной веревки и лодок на берег реки достали тело женщины.

При этом спасателям пришлось применить костюмы химзащиты  и аппараты на сжатом воздухе, поскольку тело погибшей имело признаки сильного разложения.

По предварительной информации, погибшая -  местная жительница пгт. Купянск-Узловой, которая ориентировочно полгода назад вышла из дома и исчезла.

 

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