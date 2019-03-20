Под Харьковом вблизи жилых домов нашли боеприпасы

19 марта пиротехническая группа спасателей 3 раза выезжала на обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных в Волчанском районе области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, все взрывоопасные находки были обнаружены вокруг Волчанска.

В первом случае на расстоянии 1000 м от жилых домов лежало 2 снаряда диаметром 88 мм и 1 минометная мина диаметром 82 мм.

Еще 6 таких же мин обнаружили 1500 м от жилых домов в лесу.

А 1 снаряд диаметром 76 мм был найден на пустыре возле ул. Пролетарской.

Пиротехнические работы специалисты провели без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидировали на подрывных площадках.