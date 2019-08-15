Во время пожара в частном доме погиб мужчина

15 августа в 01:16 поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Купянск Узловой Купянского района, на ул. Крылова, 36.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь успел охватить пристройку к дому на площади 8 кв.м.

В очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего 49-летнего владельца домовладения.

В 01:22 чрезвычайники локализовали пожар, а уже в 02:40 окончательно ликвидировали его.

По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина его возникновения устанавливаются.