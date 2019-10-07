В Купянске во время пожара в двухэтажке погиб мужчина

В Купянском районе области во время тушения пожара в жилой двухэтажке спасатели обнаружили погибшего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 октября в 09:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Купянск-Узловой, на ул. Комарова, 6.

На момент прибытия пожарных на кухне в квартире на первом этаже горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составляла около 12 кв.м. В горящем и задымленном помещении спасатели нашли тело погибшего 56-летнего хозяина дома.

Пламя локализовали в 09:38 и в 09:55 полностью ликвидировали.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.