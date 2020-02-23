Под Харьковом водолазы вытащили из озера тело утонувшего рыбака

23 февраля 2020 г. 17:00
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Сегодня, 23 февраля, из озера в Чугуевском районе Харьковской области водолазы ГСЧС достали тело утонувшего рыбака.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, 22 февраля в 16:10 в службу спасения поступило сообщение о том, что на озере вблизи поселка Эсхар Чугуевского района провалился рыбак.

Прибывшие на место спасатели уже не могли спасти мужчину, так как он утонул еще задолго до их прибытия. Погибшим оказался местный житель, мужчина 1945 года рождения.

Сегодня в 09:00 на место вызова прибыло подразделение водолазной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ходе поисковых мероприятий водолазы-спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

 

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