Под Харьковом застрелили собаку: полиция открыла уголовное дело

17 апреля в полицию с сообщением об убийстве собаки обратился 44-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по мнению заявителя, его домашнего любимца застрелил односельчанин.

По словам заявителя, в тот день собака, как обычно, бегала возле двора. Семья тем временем находилась на огороде.

О гибели домашнего любимца они узнали от соседей.

Мужчина сразу же побежал на помощь, но животное уже не подавало признаков жизни.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.