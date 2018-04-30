Под Красноградом пьяный водитель совершил ДТП: погибла женщина

29 апреля около 18.35 на автодороге Харьков-Симферополь возле Краснограда произошло ДТП со смертельным исходом .

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Рено» не соблюдал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-53».

В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летняя пассажир легковушки, жительница Красногрда, погибла на месте.

Водителя «Рено» с травмами головы, в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу, однако от госпитализации он отказался.

В настоящее время мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ведется следствие.