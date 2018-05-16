Под Полтавой подросток-"зацепер" при падении с вагона поезда получил тяжелую травму

Во вторник, 15 мая, на перегоне "Крюков на Днепре - Бурты" в Полтавской области получил тяжелую травму подросток 2007 года рождения, который занимался "зацеперством".

Мальчик пытался запрыгнуть на грузовой поезд во время его движения.

Об этом сообщается на сайте"Укрзализныци".

"Вследствие травмы пострадавшему - ученику специализированной школы (направление - физическое воспитание) города Кременчуг ампутирована стопа правой ноги", - говорится в сообщении.

По данным УЗ, с начала 2018 года на железнодорожном транспорте травмированы 11 детей в возрасте до 16 лет, из них трое - смертельно. При этом в результате поражения электрическим током травмированы двое, а вследствие проезда снаружи поездов - один ребенок.

За соответствующий период 2017 года были травмированы 8 детей в возрасте до 16 лет, из них трое погибли. При этом травмирования электрическим током получили 4 детей в возрасте до 16 лет.