Под Радой во время протестов начались столкновения, пострадали двое полицейских (видео)

В Киеве под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, двое полицейских госпитализированы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в столкновение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских.

"Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка", - отметили в полиции.

Корреспондент УНИАН Ян Доброносов опубликовал видео столкновений на своей странице в Фейсбук.

Полиция Киева в очередной раз призывает организаторов и участников акций соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Ранее улица Грушевского в центре Киева возле здания Верховной Рады заблокирована участниками акций протеста. Под парламентом собрались люди под флагами "Национального корпуса", а также представители партии "Батькивщина" и ВО "Свобода", которые выступают против принятия закона о продаже земли.

Кроме того, участники отдельной акции возле ВР выступают против принятия законопроекта № 0931 о гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза, который якобы уничтожает свободу вероисповедания.