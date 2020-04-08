Подкуп полицейского: подозреваемый взят под домашний арест

Мужчине, который пытался подкупить следователя полиции, сообщено о подозрении.
Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, жителя Лозовского района задержали местные правоохранители с полным автомобилем незаконно срубленной древесины. Автомобиль у правонарущителя изъяли, а в рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной порубки леса, судом был наложен арест на него и лесоматериалы. Через некоторое время гражданин обратился к следователю Лозовского отдела полиции и предложил ему взятку за решение вопроса по поводу арестованной машины.