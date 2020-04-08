Подкуп полицейского: подозреваемый взят под домашний арест

08 апреля 2020 г. 11:35
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Мужчине, который пытался подкупить следователя полиции, сообщено о подозрении. 

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, жителя Лозовского района задержали местные правоохранители с полным автомобилем незаконно срубленной древесины. Автомобиль у правонарущителя изъяли, а в рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной порубки леса, судом был наложен арест на него и лесоматериалы. Через некоторое время гражданин обратился к следователю Лозовского отдела полиции и предложил ему взятку за решение вопроса по поводу арестованной машины.

Правоохранители задержали мужчину «на горячем» во время передачи полицейскому денег. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Указанное уголовное производство расследует следственный отдел Лозовского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Досудебное расследование продолжается.

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