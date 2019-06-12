Подозреваемому в избиении оператора харьковского телеканала избрана мера пресечения

12 июня 2019 г. 23:12
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Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на оператора и журналиста харьковского телеканала Вадима Макарюка − круглосуточный домашний арест до 10 августа с применением электронного браслета.

Мера пресечения избрана в отношение харьковчанина Сергея Козлюка, которого задержали после столкновений на рынке "Барабашово", во время которых сотрудник телеканала стал жертвой нападения группы неизвестных − оператора жестоко избили, уничтожили камеру и карту памяти со съемкой происходившего в тот вечер. Вадим Макарюк был доставлен в реанимацию, состояние его до сих пор остается тяжелым. 

Одного из подозреваемых в нападении и избиении − Сергея Козлюка − опознали по многочисленным видео в соцсетях. Правоохранители начали расследование по трем статьям: «Угроза или насилие в отношении журналиста», «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Хулиганство».

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