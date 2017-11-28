Подробности потасовки на территории политеха

28 ноября 2017 г. 20:28
Автор: Вилен Мода
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Съемки второй части сериала "По законам военного времени" в Харькове начались еще в октябре. Локацией одной из сцен режиссеры ленты выбрали харьковский политех. Но постановку очередного эпизода кино, около часа дня, сорвали несколько десятков молодых людей, некоторые из них, отметили в ректорате были в балаклавах и вели себя словно разбойники.

 

Магамодэмин Гасановпроректор по научно-педагогической работеНТУ«ХПИ»

 

Сказали, что ХПИ мол там рекламирует НКВД. Ну снимаем как будто для рекламы. Ну разбили все то , что было у киношников: декорации и всё прочее. Людей не били? - Нет людей они не били. Никого они не били. Потом полиция их начала, ну выгнала с территории университета и они возле, за забором, с полицией была потасовка. 

 

В полиции пока лишь подтвердили, что информация о нападении проверяется и внесена в журнал единого учета правонарушений. Однако заявлений от пострадавших в результате этого столкновения в полицию не поступало, поэтому говорить о возможности уголовного производства рано. Между тем свидетелями события стали как случайные прохожие, так и студенты вуза. А в деканате сообщили, что две недели назад к ним приходил представитель политической партии Национальный корпус с целью договориться о прекращении съемок, но получил ответ, что все вопросы относительно их проведения были согласованы с мэрией, и облгосадминистрацией, а затем даже имел возможность пообщаться с представителями Star Media, но, вероятно, так и не нашли общий язык. Сами же молодые люди не скрывали тот факт, что они принадлежат к партии Национальный корпус и это официально подтвердил глава Национального корпуса в Харькове Максим Жорин. По его словам в обед ребята действительно проводили акцию, но во время нее никто никого не обижал, только убрали надписи на русском, например таблички на домах, и запрещенную советскую символику. И отметил, что на эти нарушения должны были отреагировать силовые структуры.

 

Максим Жорин, глава Национального корпуса в Харькове

 

Це російський серіал. Перша частина його вже вишла, вона вже показується в Росії. Другу частин вони готують для показу 9 травня на території Росії. Більше того це не всі проблеми цього серіалу. В ньому відверто прославляється робота НКВС і тому отакі події ми просто не могли закривати на це очі. Ніяких насильницьких дій стосовно людей або акторів взагалі не було.

Также, говорит Максим Жорин, ранее действительно были обращения к руководству ХПИ о прекращении съемок этого сериала, но должным образом на них так и не отреагировали.

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