Подросток сломал позвоночник на батуте - владельца будут судить за халатность

08 мая 2019 г. 10:49
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Прокуратура направила в Московский райсуд обвинительный акт в отношении владельца батутного клуба в одном из торгово-развлекательных центров города. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

По данным ведомства, 39-летнему мужчине инкриминируется служебная халатность. Инцидент произошел в начале ноября 2017 года -  на батуте сломал позвоночник 12-летний подросток. Во время развлечений парень прыгнул с батута в яму с поролоновым наполнителем и сразу за ним прыгнул другой ребенок, который упал на потерпевшего и тяжело травмировал его.

Как выяснилось в ходе следствия, в момент происшествия дежурный сотрудник зала оставил посетителей аттракциона без присмотра и не разъяснил им правила безопасного поведения. Более того, у него не было необходимой квалификации, поэтому владелец батутов вообще не имел права допускать его к обслуживанию клиентов.

Если вина владельца клуба будет доказана в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Материалы в отношении работника аттракционов, который должен был присматривать за детьми, выделены в отдельное уголовное производство.

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