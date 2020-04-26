Подрыв банкомата на Салтовке: очевидцы сняли вероятных злоумышленников на видео

В соцсетях появилось видео с места подрыва банкомата на Салтовке, который произошел сегодня ночью, 26 апреля.

Кадры с места происшествия были опубликованы в харьковском Telegramm-канале группы TRUE.xa.

Очевидцы зафиксировали на видео, как с места преступления убегают трое молодых людей.

Напомним, как сообщалось, 26 апреля около 3:17 неизвестные взорвали банкомат, расположенный на первом этаже здания на улице Валентиновской, 35/81.

По данным полиции, пострадавших в результате происшествия нет. Сумма ущерба устанавливается.