Подрыв банкомата на Салтовке: очевидцы сняли вероятных злоумышленников на видео

26 апреля 2020 г. 12:21
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В соцсетях появилось видео с места подрыва банкомата на Салтовке, который произошел сегодня ночью, 26 апреля.

Кадры с места происшествия были опубликованы в харьковском Telegramm-канале  группы TRUE.xa.

Очевидцы зафиксировали на видео, как с места преступления убегают трое молодых людей.

Напомним, как сообщалось, 26 апреля около 3:17 неизвестные взорвали банкомат, расположенный на первом этаже здания на улице Валентиновской, 35/81

По данным полиции, пострадавших в результате происшествия нет. Сумма ущерба устанавливается.

 

Видео: 

Видео с подрыва банкомата -26.04.2020

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