Поджог или техническая неисправность? Подробности автопожара на Салтовке

Подозрительный шум на улице Валентина услышала около половины девятого, в этот момент женщина готовила завтрак для семьи. Выглянув в окно, заметила, как начинает гореть Мерседес, припаркованный напротив 3 подъезда.

Валентина, жительница дома по ул.Астрономической

Окно было открыто у меня на кухне. Услышала треск такой, я сначала думала, что это как сварка какая-то здесь. Потом смотрю, мужчина отбежал здесь, за дерево стал, спрятался. Стоял, наблюдал. И потом запах гари такой. И пламя увидела я. Мне плохо видно деревья закрывают. Пламя увидела и дым. Дым черный повалил дым.

Через несколько минут, вспоминает женщина, выскочили соседи. Люди в панике принялись звонить в полицию и пожарным. Для тушения иномарки прибыло два подразделения спасателей и к 9 часам очаг пламени ликвидировали. Во время тушения специалисты уже увидели ряд признаков характерных для поджога.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Основная версия - это занос открытого источника огня неизвестным лицом. Я имею в виду, это размещение самого очага пожара. Как показывает статистика и как показывает практика от автомобилей, в которых располагается, как и в данном автомобиле, очаг пожара в основе своей в моторном отсеке, в проеме рядом с передними колесами. Конечно, там вот есть те места, где, как правило, производится занос неизвестным лицом открытого источника огня.

К тому же, как сообщили в патрульной полиции, в момент возгорания иномарки очевидцы заметили рядом с ней подозрительного мужчину.

Александр Крюков, инспектор УПП г.Харькова

По прибуттю на місце було виявлено, що співробітники державної служби з надзвичайних ситуації вже загасили полум'я. Як виявилося загорівся Mercedes-Benz GL550. Заявниця яка викликали рятувальні служби та поліцію повідомили, що підійшовши до вікна вона побачила громадянина, який спішно підійшов до автомобіля, який згорів, а потім спішно пішов геть. Саме після того автівка загорілась.

Впрочем, учитывая то обстоятельство, что загоревшемуся Мерседесу уже больше 10-ти лет, он 2007 -го года выпуска, специалистами будет рассмотрена возможность возгорания иномарки и по технической причине - добавил Игорь Лупандин. Как сообщили в Киевском отделе полиции, в настоящий момент решается вопрос о необходимости открытия уголовного производства.