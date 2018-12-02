Погоня и задержание грабителей на Салтовке: в полиции рассказали подробности (видео)

Как сообщалось, сегодня возле торгового центра «Украина» произошло разбойное нападение на предпринимателя с последующим задержанием злоумышленников правоохранителями.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня около 14:00 на парковке у торгового комплекса правонарушитель проник в салон чужой машины, однако был замечен ее владельцем.

48-летний мужчина увидел злоумышленника, когда подошел к своему автомобилю.

В это время злоумышленник уже успел взять куртку и планшет.

Хозяин машины начал вытаскивать его из авто и между мужчинами возникла драка.

Злоумышленник достал предмет, похожий на нож, и начал угрожать его применением.

В это время к мужчинам подъехал автомобиль «Skoda», преступник быстро пересел в машину и уехал с места преступления.

Злоумышленники были задержаны совместными усилиями граждан и сотрудников полиции у торгового центра на проспекте Тракторостроителей в Московском районе.

При этом был поврежден служебный автомобиль патрульной полиции.

Полицейские установили личности злоумышленников.

Ими оказались 43 и 31-летние граждане Украины и 39-летний гражданин Грузии.

Задержанных доставили в Киевский отдела полиции для дачи показаний.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пользователи соцсетей опубликовали видео с места задержания преступников.

Внимание! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!