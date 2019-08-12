Погоня на проспекте Науки: патрульные на Prius протаранили нарушителя ПДД

Накануне примерно в одиннадцать часов вечера на проспекте Науки столкнулись автомобиль патрульных Toyota Prius и Opel Astra. По информации правоохранителей, во время дежурства работник патрульной полиции заметил водителя, который нарушил правила дорожного движения, а затем пытался скрыться с места.

Сергей работает в кафе, которое находится в десятке метров от места столкновения автомобилей. Рассказывает: уже закончил работу и примерно в десять часов вечера успел выйти на улицу и собирался садиться в свой автомобиль, как вдруг внимание мужчины привлекла полицейская сирена.

Сергей, очевидец

На парковке, буквально метров 20 от всего происходящего. Слышали сирены. Подъехали, удар и сразу - в наручники ребят троих. И больше ничего такого, никто никого не бил, все сразу сдались. Скорая подъехала. Человека 3 в наручниках видел … 3 - точно видел, возле забора стояли

По предварительной информации, патрульный на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками преследовал водителя автомобиля Opel Astra. Тот нарушил правила дорожного движения, а на требование полицейских остановить транспортное средство только увеличил скорость. Но в момент, когда в пробке нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо - в него врезался автомобиль патрульных. Кроме этого водитель Opel Astra столкнулся с автомобилем, который ехал впереди него.

Сергей, очевидец

Удар произошел вот здесь, возле Форда. Машину развернуло, которая за погоней. Ну, Prius ударил, получается, в правой бок, и машину развернуло сюда. Вот здесь всё происходило. Там две машины, потом перехват ехал навстречу, потому что я видел - они минут через пять две подъехали сюда, стали с маячками, с сигналами - со всем

По информации правоохранителей, в результате ДТП за медицинской помощью обратились двое пассажиров Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения. Водитель автомобиля Opel Astra пройти тест на наличие алкоголя в крови отказался. Какой именно пункт правил дорожного движения он нарушил - в полиции пока не говорят. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют в Шевченковском отделе полиции.