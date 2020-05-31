Полиция ищет девушку-подростка, пропавшую на Сахновщине

31 мая 2020 г. 12:10
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На Харьковщине разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю Наталью Кириняченко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 2005 года рождения, вечером 29 мая она ушла в кафе и не вернулась домой.

Наталье на вид 14-15 лет, девушка имеет рост 165 см, худощавое телосложение, длинные окрашенные рыжие волосы.

Она была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, на ногах были кроссовки черно-розового цвета.

Как отметили в полиции, девушка и ранее уходила из дома. Она может находиться в городе Перещепино Днепропетровской области.

«Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Сахновщинский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам 0576231363 (дежурная часть) или 102», - сказано в сообщении.

 

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