Полиция ищет очевидцев стрельбы в Харькове, в которой ранили полицейского

16 января 2019 г. 10:04
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Как сообщалось, сегодня в Харькове в 7:40 утра двое преступников стреляли в полицейского.

Правоохранители установили, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных.

Нападавшие ударили мужчину и  несколько раз выстрелили из неустановленного оружия в область головы полицейского,  а затем скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета.

Пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

Сейчас правоохранители  устанавливают личности злоумышленников, введен план «Сирена».

Полиция Харькова обращается к возможным очевидцам и свидетелям происшествия с просьбой сообщить информацию в полицию по телефонам: 7059300, 93-80-00, 93-50-40 или 102.

 

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