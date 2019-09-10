 

Полиция ищет подростка, который пошел гулять и пропал

10 сентября 2019 г. 13:24
76 просмотров

В Змиевском районе области пропал несовершеннолетний Руслан Русанов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 2005 года рождения 8 сентября в 23:00 ушел гулять и домой не вернулся.

Разыскиваемому на вид 14-15 лет, парень ростом 155 см, имеет среднее телосложение, темные короткие волосы, смуглый, темно-карие глаза.

Парень имеет родимое пятно на спине у лопатки. 

Пропавший был одет в джинсы, зеленую кофту с капюшоном, черно-белые кроссовки.

Информацию о разыскиваемом правоохранители просят сообщить по телефонам: 380503055233, 0574734993, 0662643085, 102 или другими доступным способом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.