Полиция ищет подростка, который пошел гулять и пропал

В Змиевском районе области пропал несовершеннолетний Руслан Русанов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 2005 года рождения 8 сентября в 23:00 ушел гулять и домой не вернулся.

Разыскиваемому на вид 14-15 лет, парень ростом 155 см, имеет среднее телосложение, темные короткие волосы, смуглый, темно-карие глаза.

Парень имеет родимое пятно на спине у лопатки.

Пропавший был одет в джинсы, зеленую кофту с капюшоном, черно-белые кроссовки.

Информацию о разыскиваемом правоохранители просят сообщить по телефонам: 380503055233, 0574734993, 0662643085, 102 или другими доступным способом.