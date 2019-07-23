Полиция устанавливает личность погибшей женщины, выпавшей из многоэтажки на Салтовке

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23 июля 2019 г. 11:45
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Личность погибшей женщины, тело которой было обнаружено возле дома 28-Б по улице Гвардейцев Широнинцев, а также обстоятельства ее смерти устанавливает харьковская полиция.

Напомним, первыми о происшествии сообщили очевидцы, опубликовав в соцсетях соответствующее фото с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 июля около 21:00 в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что на земле лежит женщина на вид 30-35 лет без признаков жизни.

По предварительному диагнозу, женщина погибла в результате падения с высоты.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей и все обстоятельства происшествия.

 

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