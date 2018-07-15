Полиция задержала водителя ВАЗа, сбившего коляску с младенцем

Накануне около 18-00 на проспекте Гагарина-215 на тротуар выехал ВАЗ - автомобиль сбил коляску с находившимся в ней ребенком. Пятимесячного мальчика выбросило на асфальт и от полученных травм в больнице ребенок умер.

Как уточнили сегодня в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 20-летняя мать ребенка сейчас находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.

И хотя по предварительной информации бывшего советника Министерства МВД Антона Геращенко и свидетельствам очевидцев, водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения, полиция Харьковщины сообщает, что 28-летний мужчина, управлявший данным автомобилем, по заключению медиков, оказался трезвым.

Ему оглашено подозрение в совершении уголовного преступления, мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Уголовное производстов открыто по ч.2 ст.286 УК Украины.

Напомним, ранее Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук сообщил, что водитель, сбивший коляску с младенцем на проспекте Гагарина, был пьян.