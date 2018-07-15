Полиция задержала водителя ВАЗа, сбившего коляску с младенцем

15 июля 2018 г. 10:36
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Накануне около 18-00 на проспекте Гагарина-215 на тротуар выехал ВАЗ - автомобиль сбил коляску с находившимся в ней ребенком. Пятимесячного мальчика выбросило на асфальт и от полученных травм в больнице ребенок умер. 

Как уточнили сегодня в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 20-летняя мать ребенка сейчас находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. 

И хотя по предварительной информации бывшего советника Министерства МВД Антона Геращенко и свидетельствам очевидцев, водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения, полиция Харьковщины сообщает, что 28-летний мужчина, управлявший данным автомобилем, по заключению медиков, оказался трезвым.

Ему оглашено подозрение в совершении уголовного преступления, мужчина находится в изоляторе временного содержания. 

Уголовное производстов открыто по ч.2 ст.286 УК Украины. 

Напомним, ранее Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук сообщил, что водитель, сбивший коляску с младенцем на проспекте Гагарина, был пьян.

 

 

 

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