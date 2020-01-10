Получал задания от кураторов из РФ и собирал осколки самолета

Охранял малайзийский «Боинг», а точнее его остатки, собирал вещи детские, телефоны, планшеты, осколки … к большим осколкам нас не допускали

Вот так задержанный пограничниками гражданин Украины рассказывает о задачах, которые получал от кураторов из России. В частности, как с конца августа 2014 года, в разгар боевых действий на Востоке, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого российскими военными, самолета рейса «МН-17». Мужчина проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков, рассказывает старший офицер сектора по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Восточного регионального управления.

Юрий Трубачев, ст.офицер сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления ГПСУ

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали громадянина України, який у 2014 році приймав участь у незаконних збройних формуваннях на території Донецької області. Він за винагороду здійснював - від 500 до 1500 тисяч російських рублів - здійснював збір уламків даного самольоту та особистих речей пасажирів. Також, за словами даного громадянина, він спостерігав військовослужбовців Російської Федерації в районі падіння місця літарка

Мужчину передали представителям полиции. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

И сегодня в пункте пропуска "Станица Луганская" пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили мужчину, который в пакете с одеждой прятал прицел для стрелкового оружия. Его, будто бы, приобрел на рынке в оккупированном Луганске и перемещал через линию разграничения по просьбе товарища.

А чуть позже пограничники при осмотре обнаружили у мужчины, который возвращался с неподконтрольной Донецкой области, чуть более 700 граммов взрывчатки.

Юрий Трубачев, ст.офицер сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления ГПСУ

Попередньо - це пластична вибухівка, яка використовується для підриву конструкцій чи підриву під час проведення інжернерних робіт. На даний час, речовина вилучена та передана представникам компетентних правоохоронних органів разом з чоловіком, який її перевозив

По словам Юрия Трубачева, не исключено, что таким образом пророссийские наемники планировали подготовку террористических актов на территории Украины.