После столкновения с фургоном иномарка упала в канаву: ДТП на окружной дороге

27 ноября 2020 г. 16:16
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Сегодня около 13:30 на пересечении окружной дороги с улицей Конопляной после столкновения с фургоном Газель вылетел с проезжей части и свалился в канаву Peugeot Partner.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали медики и сотрудники ГСЧС. По словам очевидцев, водитель Peugeot был доставлен в больницу, его пассажиру медпомощь оказали на месте.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в результате ДТП многочисленные травмы получил 28-летний водитель Peugeot, пострадавшего госпитализировали. 54-летний водитель фургона не пострадал.

Информация зарегистрирована в Новобаварском ОП, обстоятельства устанавливаются.

 

 

 

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