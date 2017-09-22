Потоп на Салтовке. В одном из домов по улице Героев Труда прорвало трубу

Мокрая стена с потеками, размякшие обои, и лужи на полу в квартире семидесятиоднолетнего Владимира Карца - это результат прорыва трубы на чердаке дома по улице Героев Труда. Пенсионер живет как раз на последнем этаже. Говорит, повезло, что в этот момент он был дома и успел спасти хотя бы часть имущества, вода лилась с такой силой, что за пару часов затопило почти всю квартиру.

Владимир Карц, пенсионер

Залило угол, залило ковры, по выбрасывал, мокрые лежат, всё. Что тут еще рассказывать? Видно, что всё. Кругом и та комната залита, и кухня залита, и всего три комнаты залито.

Накануне в доме проводились ремонтные работы. Люди говорят, коммунальщики обрезали часть трубы внутридомовой системы отопления, а потом перекрыли воду и уехали. А через несколько дней воду кто-то, видимо, открыл. Среди пострадавших от локального потопа и Александр. Говорит, когда начало заливать он бросился к местным слесарям, выяснять: кто и по какой причине включил воду. Однако те, добавляет парень, только развели руками.

Александр, местный житель

Быстренько побежал, слава Богу, что знаю где слесаря сидят, отключили воду. Спрашиваю: кто и как, почему дали воду, это вода отопления. Руками разводят, непонятно, говорят, мы тут не при делах. То есть, слесарь делал, не делал.

Сейчас Александр, вместе с другими пострадавшими пытаются выяснить, кто возместит им ущерб за испорченный ремонт в квартирах. Юрист Олег Михайлов уверяет, что именно жилкомсервис и должен взять на себя такую компенсацию.

Олег Михайлов, юрист

Да, в случаи, конечно, если жилкомсервис проводил какие-то работы и, именно проведения этих работ, привело к тому, что пострадало имущество граждан. Конечно, именно жилкомсервис должен это компенсировать. Если он не может это сделать, то тогда, эта происходит, компенсация за счет городского бюджета.

В свою очередь, в районном отделении жилкомсервиса подтверждают: о случившемся знают. По словам инженера районного отделения жилкомсервиса Михаила Карасёва, все соответствующие акты для жильцов будут составлены и будет подниматься вопрос о компенсации финансовых средств.

Михаил Карасёв, инженер районного отделения ЖКС №14

Было достигнуто соглашение с этими владельцами квартир. Сегодня я их жду, в часы приема, к себе на прием. Будет составлен акт о залитии, с которым они будут обращаться в тепловые сети. -Для возмещения... -Для возмещения какого-то ущерба.

Юристы советуют людям: в случае, если коммунальщики будут бездействовать - стоит обращаться в суд.