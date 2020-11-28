Пожар на Барабашово: полиция открыла уголовное производство

28 ноября 2020 г. 15:11
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Пожар на территории ТЦ «Барабашово» начался ночью. Огнем полностью уничтожены более 20 магазинов. Пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сообщение о пожаре на улице Амурской поступило в полицию 28 ноября около 3:10 из службы 102.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Площадь возгорания составила около 3000 кв. метров. В 04:20 пожар был локализован.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

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