Пожар на Ньютона - горела девятиэтажка

16 февраля в 21:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме, что находится по адресу ул. Ньютона, 8.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, на место пожара сразу выехали спасатели. По прибытию ими было установлено, что в квартире на седьмом этаже горят домашние вещи на площади около 18 кв.м. Из-за задымления лестничной клетки, пожарным пришлось эвакуировать 32 жителей с верхних этажей.