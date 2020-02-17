Пожар на Ньютона - горела девятиэтажка

17 февраля 2020 г. 10:20
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16 февраля в 21:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме, что находится по адресу ул. Ньютона, 8.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, на место пожара сразу выехали спасатели. По прибытию ими было установлено, что в квартире на седьмом этаже горят домашние вещи на площади около 18 кв.м. Из-за задымления лестничной клетки, пожарным пришлось эвакуировать 32 жителей с верхних этажей.
 
В 23:06 пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.

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