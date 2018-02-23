Пожар пятиэтажке в Слободском районе: есть погибший

23 февраля 2018 г. 11:27
145 просмотров

23 февраля в 2:06 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме №195 на проспекте Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что из квартиры на четвертом этаже идет густой дым. Войдя внутрь полностью задымленной квартиры, в одной из комнат пожарные нашли ее 66-летнего хозяина без признаков жизни.

Возгорание, которое происходило в соседней комнате, локализовали в 02:20. В результате пожара уничтожен диван и домашние вещи, повреждена облицовка стен и потолка на площади 10 кв.м. Окончательно спасатели ликвидировали огонь в 03:35.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.