Пожар пятиэтажке в Слободском районе: есть погибший

23 февраля в 2:06 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме №195 на проспекте Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что из квартиры на четвертом этаже идет густой дым. Войдя внутрь полностью задымленной квартиры, в одной из комнат пожарные нашли ее 66-летнего хозяина без признаков жизни.

Возгорание, которое происходило в соседней комнате, локализовали в 02:20. В результате пожара уничтожен диван и домашние вещи, повреждена облицовка стен и потолка на площади 10 кв.м. Окончательно спасатели ликвидировали огонь в 03:35.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.