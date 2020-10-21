Пожар в центре Харькова: репортаж с места событий

Эти кадры сегодня днем ​​сняли очевидцы. В самом центре Харькова горит двухэтажный дом, все затянуто дымом. Также люди сообщали о взрыве, предшествовавшем пожар. Валентина работает в магазине, расположенном рядом со зданием. Рассказывает, сама слышала мощные взрывы.

Валентина Ткаченко, продавец цветов

Стена сотряслась. Сразу было понятно, что это что-то взорвалось. Взрыв был один, потом в течении 10 минут мини, как петарды взрывались, и осколки летели оттуда

Женщина вместе с коллегой выбежала из магазина, чтобы как-то помочь. На данный момент, говорит, вся улица была в черном дыму. Однако, говорит женщина, ее больше всего поразило, как двое пострадавших мужчин едва держась на ногах, не дожидаясь спасателей, пытались самостоятельно потушить пламя. Их, впоследствии, скорая забрала в ожоговый центр с диагнозом - ожоги верхних частей тела.

Два мужчины очень сильно пострадали. Волосы очень сильно обгоревшие, руки

Сообщение о пожаре в переулке Кравцова к пожарным поступило около часа дня. По приезду пожарные установили, площадь возгорания более 40 квадратных метров.

И там воды так. Туда не попасть. Пока не выветрится, ничего не увидишь

Горели деревянные перегородки здания в подвале, на первом и втором этажах, в которых хранились пиротехнические изделия. Что спровоцировало пожар сейчас устанавливают специалисты.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

В цих приміщеннях зберігались піротехнічні вироби. Вони не виготовлялися, а зберігались тільки. Ну, а також попередньо - тут проводились ремонтні роботи з використанням електрообладнання. А також проводились зварювальні роботи. Був відкритий вогонь і могли спровокувати, я маю на увазі - іскра

По информации из открытых источников известно, что по указанному адресу расположен офис компании, занимающейся проведением праздников и фейерверков. Знакомый владельцев здания, который был на месте пожара от комментариев на камеру отказался.

В полиции, между тем, сообщили - информация о пожаре внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства