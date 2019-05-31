Пожар в Индустриальном районе: эвакуированы 11 человек

31 мая 2019 г. 9:55
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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 30 мая в 11:48 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на пр. Александровском, 170.

Возгорание произошло на кухне в квартире на втором этаже. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 5 кв.метров. Горели кухонная мебель и вещи.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Оказалось, что лестничная клетка была также задымленная, дым попадал в квартиры на верхних этажах и угрожал жителям. Руководителем тушения пожара было принято решение об эвакуации людей, которые проживают на верхних этажах.

Спасатели вывели на свежий воздух 10 человек, 91-летнюю женщину вынесли на руках из квартиры на втором этаже. Ей трудно было спуститься самостоятельно.

В 12:07 пожар был локализован, а в 12:40 полностью ликвидирован. Выясняются причина пожара и убытки, нанесенные огнем.

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