Пожар в кафе на Салтовке: эвакуировали 10 человек

26 ноября 2017 г. 11:28
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Сообщение о пожаре в одноэтажном здании кафе на проспекте Юбилейном, 54-Г поступило 25 ноября, в 22:36.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем были охвачены дрова и перекрытия здания кафе на площади около 30 кв. м.

Образовалось сильное задымление, которое распространилось по других помещениях заведения. Спасатели немедленно организовали эвакуацию 10 человек на свежий воздух. Жертв и пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован в 2:00. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Видео: 

Московський район: рятувальники евакуювали 10 чоловік з кафе, де трапилась пожежа

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