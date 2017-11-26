Пожар в кафе на Салтовке: эвакуировали 10 человек

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании кафе на проспекте Юбилейном, 54-Г поступило 25 ноября, в 22:36.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем были охвачены дрова и перекрытия здания кафе на площади около 30 кв. м.

Образовалось сильное задымление, которое распространилось по других помещениях заведения. Спасатели немедленно организовали эвакуацию 10 человек на свежий воздух. Жертв и пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован в 2:00. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.