Пожар в многоэтажке на Алексеевке: один мужчина погиб, эвакуировано около 50 человек

24 июня 2017 г. 10:43
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Информация о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Победы, 74Г поступила накануне, 22:17.

Об этом новостям АТН сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его сведениям, из квартиры на 6 этаже было видно открытое пламя. В 2:23 пожар ликвидировали. Как выяснилось, в квартире горел мусор на площади около 20 кв. м.

На месте пожара нашли тело мужчины 1970 года рождения. Со слов хозяйки квартиры, она пустила к себе в квартиру двух мужчин.

Во время ликвидации было спасено 6 человек, среди которых 4 детей. Еще 43 человека спасатели вывели на свежий воздух из задымленного помещения.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

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