Пожар в переулке Золотом: из-за печного отопления загорелся частный дом (видео)

21 ноября 2020 г. 11:18
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В Слободском районе Харькова накануне вечером 20 ноября загорелось частное домовладение, которое принадлежит четырем хозяевам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре в переулке Золотом, 8 поступило спасателям в 17:51.

На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции крыши дома, чердака и частично - перекрытия.

Общая площадь пожара составила около 150 кв.м.

Видое пожара было снято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 18:44 и окончательно ликвидировали в 20:24.

Вероятной причиной пожара, по данным спасателей, является нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления.

 

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