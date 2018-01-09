Пожар в самом центре Харькова. Пламя уничтожило IT компанию

Разбросанные по полу диски и обрывки проводов - это все, что пламя оставило от «ай-ти» компании. Пожар произошел накануне, около шестнадцати часов, говорит Александр. Мужчина живет рядом уже более двадцати лет. Последний раз он заходил, в еще целые офисы, в пятницу

Александр

Там ведь какие-то компьютерщики и т.д. А что там произошло… не скажу, загорелось в 4 часа… а что там и как.

Площадь пожара в нежилом двухэтажном здании составила 150 кв.м., говорит Игорь Лупандин, помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области. И добавляет, что прибывшие пожарные увидели, что загорелось на втором этаже. Огнем также была охвачена и крыша здания. Сначала к месту пожара выехали два отделения ГСЧС на автоцистернах. Но из-за того, что конструкции здания преимущественно состоит из дерева, огонь быстро распространялся. Тогда было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств. Впоследствии на месте происшествия было уже 7 автоцистерн, а еще 1 автолестница, 2 аварийно-спасательных автомобиля и 50 человек личного состава ГСЧС. В половине восьмого пожар был локализован, а в 1:00, уже 8 января, ликвидирован. Пожарными было спасено 3 рядом расположенных здания, из которых 2 - жилые дома.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской.

На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливает причину возникновеня пожара. Дело в том, что когда наши прибыли подразделения, то входные двери были закрыты. Рассматривается два направления – это техническая причина и человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем

Также, добавляет Игорь Лупандин, последствия могли быть менее разрушительными, если бы очевидцы своевременно вызвали спасателей. А на окнах пожарным мешали решетки, установленные как на первом, да и на втором этажах. За праздничные дни с 1 по 8 января подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на 30 пожаров в городе Харькове и на 34 на территории Харьковской области, во время ликвидации пожаров было обнаружено 8 погибших, еще 2 человека были травмированы, спасен и эвакуирован 21 человек.